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Окупаційний "чиновник" визнав проблеми із забезпеченням Донецька водою та зрадів, що "кількість населення скоротилася кратно". ВIДЕО

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Коментуючи проблеми з водопостачанням Донецька на місцевому проросійському телеканалі "Оплот" так званий "експерт" та представник окупаційної "влади" висловив полегшення через те, що у Донецьку скоротилося населення.

Відповідне відео поширюється у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Благо, кількість населення скоротилася кратно", - зазначив він, чим викликав неабияке хвилювання ведучого-пропагандиста. 

Той самий "експерт-чиновник", розмірковуючи про те, коли в Донецьку з'явиться вода, заявив, що найближчими роками потрібно буде "підтягнути ремені" і берегти "цей ресурс".

Прізвища окупаційного "експерта" в опублікованому відрізку відео не називають. 

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Топ коментарі

  • Марта Шепель fda0629b
    Кратно скоротилася чисельність? Ну от тут порадіємо разом.
  • FT FT
    Даунбаситы всю свою жизнь голосовали за проросийские партии и выбирали януковощей. Так на кого они постоянно жалуются что у них не достойная зарплата или не такая как они хотят жизнь? То же самое с крысчанами. Выбрали себе проросийские партии и потом выли что при Украине или как они называли *киевском режиме* им плохо жилось. А причем здесь Киев если в крыму была своя власть и даже свои мусора которые не подчинялись Киеву? Доходило до того что в крыму не признавали документы выданные в Киеве

  • Олег Громико
    сотрудник был переселенец из Донецка, застал начало войны в 2014. говорил что в Донецке на блокпостах видел настоящее отребье, наркоманов и бандитов. ничего не стал приукрашать так и сказал, я просто офигел, ведь обычно люди из донбасса, это просто ангелы по их словам, которых никто почему то не слышит )))
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