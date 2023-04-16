Окупаційний "чиновник" визнав проблеми із забезпеченням Донецька водою та зрадів, що "кількість населення скоротилася кратно". ВIДЕО

Коментуючи проблеми з водопостачанням Донецька на місцевому проросійському телеканалі "Оплот" так званий "експерт" та представник окупаційної "влади" висловив полегшення через те, що у Донецьку скоротилося населення.