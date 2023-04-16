Окупаційний "чиновник" визнав проблеми із забезпеченням Донецька водою та зрадів, що "кількість населення скоротилася кратно". ВIДЕО
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Коментуючи проблеми з водопостачанням Донецька на місцевому проросійському телеканалі "Оплот" так званий "експерт" та представник окупаційної "влади" висловив полегшення через те, що у Донецьку скоротилося населення.
Відповідне відео поширюється у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
"Благо, кількість населення скоротилася кратно", - зазначив він, чим викликав неабияке хвилювання ведучого-пропагандиста.
Той самий "експерт-чиновник", розмірковуючи про те, коли в Донецьку з'явиться вода, заявив, що найближчими роками потрібно буде "підтягнути ремені" і берегти "цей ресурс".
Прізвища окупаційного "експерта" в опублікованому відрізку відео не називають.