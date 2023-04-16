Український гімнаст Ковтун здобув золото на чемпіонаті Європи. ВIДЕО

Україна здобула вже три медалі на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики, який триває у турецькій Анталії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Сьогодні - останній день фіналів на чемпіонаті Європи. Для України він стартував з медалі: Ігор Радівілов став бронзовим призером в опорному стрибку.

Згодом 19-річний Ілля Ковтун став чемпіоном у вправах на паралельних брусах.

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Всього ж за результатами кваліфікації гімнаст пройшов у чотири особисті фінали, два з яких - паралельні бруси та перекладина - відбувалися саме в останній день.

Для Ковтуна фінал на чемпіонаті Європи в паралельних брусах став третім поспіль у кар'єрі. На попередньому Мультиспортивному Євро в Мюнхені український гімнаст став срібним призером, причому тоді набрав стільки ж балів, що і британець Джо Фрейзер (15.333), але поступився за складністю.

До фіналу у паралельних брусах Ковтун відібрався з другим результатом. Головним опонентом українця у боротьбі за золото був турецький гімнаст Ферхат Арікан - бронзовий призер Олімпіади-2020 на цьому снаряді. У 2020 та 2021 роках Арікан також ставав чемпіоном Європи.

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Ковтун виступав у фіналі паралельних брусів третім, перед Аріканом. Він виконав програму зі складністю 6.6 з виконанням 8.566 бала, за що отримав 15.166 бала. І випередив турецького гімнаста, який за свій виступ заробив 14.933 бала.

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У підсумку Ковтун став чемпіоном Європи у вправах на паралельних брусах. Найближчим переслідувачем став саме Арікан, трійку замкнув іспанець Тьєрно Діалло.

Гімнаст також виборов бронзу в особистому багатоборстві.

До цього золото європейської першості в паралельних брусах Україна виборювала у 2017 році (Олег Верняєв).