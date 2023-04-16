Новини Відео • Війна

Окупанти селять росіян у гуртожитки, які ремонтували нібито для маріупольців. ВIДЕО

5 33917
Російська влада почала заселяти росіян та попів в гуртожитки, відремонтовані в окупованому Маріуполі нібито для розселення містян.

Про це повідомив в телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"У гуртожитки, які ремонтували наче для маріупольців, окупанти "несподівано" розселяють цивільних окупантів. Вихідці зі сходу Росії та "волонтери" від російської церкви агентури в рясі живуть тут", - написав він.

Водночас, за словами Андрющенко, маріупольці живуть в руїнах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Андрющенко показав руйнування в Приморському районі Маріуполя: Було 29 багатоповерхівок, тепер - пустеля. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Elvis2
    Наводку і знищення разом з самобудом . Де дозвіл архітектурного бюро України і документи на на в'їзд на митну терріторію України ? Наявне заміщення етносу - міжнародний злочин, тому всі понаєхі мають умерти.
  • Грицько Добрий
    Це ж яке повинно бути життя у мордорівця, щоб захтіти переїхати жити в зруйноване війною місто та й в зону де йдуть активні бойові дії?
  • Magomed Tolboev 84b59101
    Кто бы сомневался.Кацапская колонизация после истребления украинского народа.Освободители в действии. Освобождают место для кацапов. Но это ненадолго.ЗСУ ВЕРНУТ КАЖДЫЙ МЕТР Украинской земли.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини