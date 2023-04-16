Окупанти селять росіян у гуртожитки, які ремонтували нібито для маріупольців. ВIДЕО

Російська влада почала заселяти росіян та попів в гуртожитки, відремонтовані в окупованому Маріуполі нібито для розселення містян.

Про це повідомив в телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"У гуртожитки, які ремонтували наче для маріупольців, окупанти "несподівано" розселяють цивільних окупантів. Вихідці зі сходу Росії та "волонтери" від російської церкви агентури в рясі живуть тут", - написав він.

Водночас, за словами Андрющенко, маріупольці живуть в руїнах.

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