"Я їм живим не здамся", - житель Старого Салтова Ковальов застрелив двох окупантів, які намагалися захопити його будинок. ВIДЕО

Російські військові у березні 2022 року намагалися захопити дім Миколи Ковальова у Старому Салтові. Він відстрілювався їхніми ж боєприпасами, вбив двох окупантів, втік та пішки дійшов до Харкова. В 59 років пішов до Збройних сил, дев’ять місяців провів на фронті, а тепер повернувся додому.

Про це йдеться у матеріалі Суспільне Харків, інформує Цензор.НЕТ.

Селище Старий Салтів розташоване за 40 кілометрів від Харкова. Окупанти зайшли у населений пункт 19 березня 2022 року. У той же день прийшли до будинку Миколи Ковальова.

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"Наш тодішній сільський голова дав їм ключі від школи, й 19 березня вони вже заїхали в село й одразу до мене додому. Хтось їм розповів, що у мене була яра антиросійська позиція. Під'їхало декілька машин. Зупинилися, вийшли та розійшлися вулицею. Я дружині сказав: "Це до нас, біжи у флігель до мамки, я їм живим не здамся", - пригадує він.

Хвіртка на подвір'я була зачинена, окупанти перелізли через паркан, розповідає чоловік.

"Чую, відкриваються двері й хтось кричить: "Хазяїн". Кажу: "Я тут". "Виходь". Я вийшов по-домашньому. Він вважав, що я ніякої небезпеки для нього не становлю, але не розрахував, що в мене за спиною був пістолет. У котельні я його й застрелив", - каже Микола.

Оборонявся від російських військових з їхньої ж зброї, її встиг забрати з автівок розбитої колони Росгвардії біля сусіднього села.

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"Біля Шестакового була розбита російська велика колона, ми туди їздили набирати автомати, пістолети, гранати. Все згодилося, ми на той час вже були відрізані від Харкова", - розповідає житель Старого Салтова.

Після пострілу інші російські військові спершу почали тікати, після чого відкрили вогонь по будинку.

"Стріляли з усього, що в них було. Я викинув кілька гранат і в домашніх капцях виліз через вікно у ванній й побіг до лісу. Але хтось з місцевих їх зорієнтував, росіяни перекрили мені відхід, довелося ще там повоювати, ще одного вбив", - говорить чоловік.

Жінки встигли сховатися у флігелі, але після візиту окупантів матір Миколи забрала швидка до Вовчанська з гіпертонічним кризом, а дружину російські військові заарештували й відвезли у Веселе.

"Там тримали два тижні у погребі на пляшці гарячої води й половині пачки печива. Вони два тижні її допитували, ФСБ приїздила, стріляли, зуби вибили, але вона не знала, де я. Зрештою, за два тижні її відпустили. Але за дружиною стежили", - розповідає житель Старого Салтова.

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Микола ховався чотири доби, ночами пішки йшов до Харкова. Коли дійшов до міста, його зупинили на блокпосту українські військові.

"Перевіряли, допитували, бо я не мав з собою документів. Біля Кулиничів мене донька забрала. Там я вперше потрапив під мінометний обстріл і почав звикати до воєнних буднів", - говорить Микола. Від доньки дізнався, що родинного будинку більше немає.

У Харкові Микола пішов до військкомату, але йому відмовили через вік: чоловікову було 59 років. Тоді він поїхав на Закарпаття, де його взяли до піхоти.

Далі - дев'ять місяців фронту: спочатку Херсонщина, а після - Донеччина, околиці Бахмуту.

"В моєму батальйоні всі добровольці. Вони там з лютого, перші бої вони прийняли лише з автоматами та гранатометами. Це все патріоти, вони кинули все. В одного мого побратима - 250 вуликів бджіл. Наш ротний до війни заробляв 250 тисяч гривень, а пішов воювати, був поранений і повернувся на фронт", - говорить Микола.

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У грудні чоловікові виповнилося 60, і його демобілізували. Раніше чоловік працював приватним підприємцем, здавав на перероблення металолом. Тепер відновлює документи, щоб отримати компенсації за втрачений будинок. Його родина нині перебуває на заході України, сам Микола - у Харкові: "Що робити далі, ще не вирішив".