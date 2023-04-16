Наслідки ракетного удару по Слов’янську. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри, які зафіксували наслідки ракетного обстрілу п’ятиповерхівки у Слов’янську 14 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри опублікувало видання Nexta.

"Подивіться, що росіяни натворили у Слов'янську", - зазначається у повідомленні.

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Нагадаємо, росіяни в п'ятницю, 14 квітня, вдарили ракетами по Слов'янську. Унаслідок ворожої атаки загинули щонайменше 11 людей.

Рятувальна операція у Слов'янську після ракетного удару росіян місту продовжилася до 16 квітня. Жервами цієї атаки стали 39 людей: 15 із них загинули, 24 були поранені.