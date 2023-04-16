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Наслідки ракетного удару по Слов’янську. ВIДЕО

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У мережу потрапили кадри, які зафіксували наслідки ракетного обстрілу п’ятиповерхівки у Слов’янську 14 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри опублікувало видання Nexta.

"Подивіться, що росіяни натворили у Слов'янську", - зазначається у повідомленні. 

Нагадаємо, росіяни в п'ятницю, 14 квітня, вдарили ракетами по Слов'янську. Унаслідок ворожої атаки загинули щонайменше 11 людей.

Рятувальна операція у Слов'янську після  ракетного удару росіян місту продовжилася до 16 квітня. Жервами цієї атаки стали 39 людей: 15 із них загинули, 24 були поранені.

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Топ коментарі

  • Валентина Саюн 3d182c14
    Слов'янськ не ватний. Усе це Україна, її біль, її рани. Поважайте людей
  • Денис Коновалов 0511b81c
    Кожне місто, кожна вулиця, кожен будинок на масковіі мають так виглядати!!! Нехай лаптеногі будуть прокляті во віки віків!!
  • FT FT
    Больше не будут просить Зеленского отвести вайска и простоперестатьстрелять?
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