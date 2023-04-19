Зеленський відвідав Волинь: провів нараду щодо облаштування та охорони кордону. ВIДЕО

У середу, 19 квітня, президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку у Волинську область та відвідав прикордонну ділянку, де сходяться кордони України, Польщі та Білорусі.

Як інформує Цензор НЕТ, про це Володимир Зеленський написав у телеграмі.

"Волинь. Кордон України з Білоруссю та Польщею. Для мене честь сьогодні бути тут, подякувати нашим прикордонникам за захист державного кордону. За захист нашої держави в Бахмуті. Знаю, як міцно ви там стояли, тримали Бахмут. Усі ми пишаємося, що в нас є такі міцні прикордонники. Збережіть міць, справедливість і лють, яка є у нас на захисті нашої держави. Всім тільки перемоги!", - написав він.

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В офіційному каналі Офісу Президента України в Telegram повідомили, що під час робочої поїздки на Волинь президент України провів нараду щодо облаштування та охорони державного кордону, а також актуальної безпекової ситуації в регіоні.

У фейсбуці Володимира Зеленського зазначили, що під час відвідування Волині обговорили багато важливих питань: облаштування й охорона державного кордону, соціально-економічна та актуальна безпекова ситуація в регіоні, облаштування фортифікаційних та оборонних інженерних споруд.

Також президент заслухав доповіді про обстановку в зоні відповідальності оперативного угруповання військ "Волинь" і готовність військових підрозділів до виконання завдань, а також про заходи щодо посилення державного кордону в межах Волинської області.

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