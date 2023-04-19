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Боєць 3-ї ОШбр позивний Малий про бій із "вагнерівцями" під Бахмутом: "8 метрів від мене і я дивлюсь на його обличчя". ВIДЕО

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18-річний військовослужбовець 3-ї Окремої штурмової бригади ЗСУ з позивним Малий розповів про контактний бій з "вагнерівцями" під Бахмутом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на канал "Бутусов плюс".

Друг Малий – військовослужбовець 3-ї Окремої штурмової бригади. У свої 18 років вирішив взяти зброю до рук та нищити окупанта. Розповідає, що його мотивація подвійна, оскільки він родом із Запорізької області – мріє звільнити рідний край від ворога.

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Топ коментарі

  • Баритон Саша
    Дякую тобі хлопче! Бережи своє життя.
  • Orest Levko f177db9f
    Скромний український воїн. Захищає рідну землю від російської навали. Повага!
  • Lis Pedersen b6e739d6
    Berezy tebe Bog, smilyvyj Voin 🙏
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