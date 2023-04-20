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Українські воїни захопили двох полонених. ВIДЕО

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Українські воїни полонили двох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбники були поранені під час штурму їх позицій. Судячи із відеозапису, українським воїнам чинили опір 11 окупантів.

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Топ коментарі

  • Trevo Trow
    Губить дебілізм на виборах, а не доброта.
  • Андрей Фещенко b0999e85
    Треба, але щоб після полона ці кацапи забули не тільки дорогу до України, а й як їх звати, куди в туалет ходити і де вони живуть взагалі.
  • Андрей Фещенко b0999e85
    Наша доброта нас погубить...
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