Українські воїни захопили двох полонених. ВIДЕО

Українські воїни полонили двох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбники були поранені під час штурму їх позицій. Судячи із відеозапису, українським воїнам чинили опір 11 окупантів.

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