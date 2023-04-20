Українські воїни захопили двох полонених. ВIДЕО
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Українські воїни полонили двох окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбники були поранені під час штурму їх позицій. Судячи із відеозапису, українським воїнам чинили опір 11 окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбники були поранені під час штурму їх позицій. Судячи із відеозапису, українським воїнам чинили опір 11 окупантів.
Губить дебілізм на виборах, а не доброта.
Треба, але щоб після полона ці кацапи забули не тільки дорогу до України, а й як їх звати, куди в туалет ходити і де вони живуть взагалі.
Наша доброта нас погубить...