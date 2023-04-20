Бійці захопили ворожу позицію, розглядають трофейні консерви та жартують: "Балу, будеш кашу гречану?", - "Не їж. Він тебе отруїти хоче". ВIДЕО

Українські воїни захопили ворожу позицію на одному із напрямків бойових дій та ліквідували там щонайменше трьох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис, на якому бійці показують ворожі окопи, опублікований у соцмережах. Один із воїнів розповідає, що вони вже укріплюються на новій позиції та показує трофеї. Боєць шкодує, що захоплена стрілецька зброя вже не придатна і дуже сумнівається у придатності трофейної консерви.

"Балу, будеш кашу гречану?", - "Балу, не їж. Він тебе отруїти хоче", - чути на записі розмову бійців.

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