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Бійці та артилеристи 110-ї ОМБР ліквідували щонайменше сім окупантів поблизу Красногорівки на Донеччині. ВIДЕО

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Бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка та артилеристи атакували штурмову групу росіян та ліквідували щонайменше сім окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.

"110-а бригада спільно з артилерією знищують ворожу піхоту у селі Красногорівки Донецької області", - йдеться у коментарі до відео.

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