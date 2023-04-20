Київрада підтримала створення Національного воєнного цвинтаря в Биківнянському лісі. ВIДЕО

Київрада проголосувала за створення Національного воєнного цвинтаря в Биківнянському лісі, поряд з меморіалом жертв сталінських репресій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ухвалу підтримали 79 депутатів.

"Столиця ж готова всіма можливими способами сприяти створенню Меморіалу наших героїв. Раніше ми підтримали пропозицію уряду щодо створення військового кладовища на Лисій горі. Але у громадськості вона підтримки не знайшла", - заявив мер Віталій Кличко.

"Тому тепер ідеться про Биківню. 8 гектарів землі в цій місцевості – у власності міста. І сьогодні ми відвели їх, фактично, розпочавши процедуру організації Меморіалу. Поруч – близько 90 гектарів – земля державна", - додав мер.

Раніше меморіальне кладовище планували створити на Лисій горі, що викликало невдоволення як частини депутатів, так і громадськості.

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