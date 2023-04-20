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Бійці з ПТРК "Фагот" підстрелили окупантів, що облаштовували спостережний пункт поблизу Бахмуту. ВIДЕО

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Точним ударом по ворогу із ПТРК "Фагот" відзначилися бійці 30-ї окремої механізованої бригади. Воїни ліквідували двох окупантів, поки ті облаштовували спостережний пункт під Бахмутом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки ЗСУ оприлюднили у соцмережі.

"Бавовна" прилетіла на російських вояк, коли ті тільки-но взялися за лопати.

"Окупанти копали окоп, а викопали собі… Протитанкісти 30 ОМБр взяли ПТРК "Фагот" і влупили по копачах ракетою. Фінал історії зрозумілий…", — йдеться у підписі до відео. 

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Топ коментарі

  • Александр Иванов 29ff5b68
    Як діванний єксперд хочу запитати, вартість ракети к комплексу фагот - 10 тысяч долларов, не ліпше зі снайперьскої гвинтівки чи з крупнокаліберного кулемета було замочити орків, а так виказали що у них є протитанкова зброя.
  • Роман Дузінкевич
    То "Фагот" чи "Стугна"?
  • Andrey 8d56c6e9
    ДіпСтейт писав не так давно що орківська техніка в лісах Кремінної вільно собі катається та кошмарить наших. Навіть писали що Ур-77 підходив на 100 метрів до наших позицій, кидав собі шнур на них, підривав, і їхав назад.
    А тут 2 орків ПТРК ракетою херачать...
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