Бійці з ПТРК "Фагот" підстрелили окупантів, що облаштовували спостережний пункт поблизу Бахмуту. ВIДЕО
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Точним ударом по ворогу із ПТРК "Фагот" відзначилися бійці 30-ї окремої механізованої бригади. Воїни ліквідували двох окупантів, поки ті облаштовували спостережний пункт під Бахмутом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки ЗСУ оприлюднили у соцмережі.
"Бавовна" прилетіла на російських вояк, коли ті тільки-но взялися за лопати.
"Окупанти копали окоп, а викопали собі… Протитанкісти 30 ОМБр взяли ПТРК "Фагот" і влупили по копачах ракетою. Фінал історії зрозумілий…", — йдеться у підписі до відео.