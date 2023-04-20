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ЗСУ влаштували "бавовну" ворогу та ліквідували з десяток окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

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Артилеристи 3-ї окремої штурмової бригади спільно з 1-им механізованим батальйоном влаштували чергову "бавовну" окупантам. Внаслідок успішних ударів військові ліквідували близько десяти загарбників. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські воїни опублікували у соцмережі. На відео можна побачити, як бійці ЗСУ завдають влучних ударів по загарбниках, які облаштувались у напівзруйнованому приватному секторі.

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