Культура ніколи не буває поза політикою, - художниця, парамедикиня "Госпітальєрів" Єва Ройтер. ВIДЕО

Гостя "НАТО В ХАТУ" на Цензор.НЕТ – Єва Ройтер. У мирному житті вона вчилася мистецтвознавству, була художницею й брала участь у розробці комп’ютерних ігор. Тепер Єва – парамедикиня батальйону "Госпітальєри" із позивним "Планочка". Як із мистецтва потрапити на війну та чи бувають культура й мистецтво поза політикою? Марина Данилюк-Ярмолаєва та Єва Ройтер поговорять про мистецтво під час війни та повагу на війні.