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Культура ніколи не буває поза політикою, - художниця, парамедикиня "Госпітальєрів" Єва Ройтер. ВIДЕО

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Гостя "НАТО В ХАТУ" на Цензор.НЕТ – Єва Ройтер. У мирному житті вона вчилася мистецтвознавству, була художницею й брала участь у розробці комп’ютерних ігор. Тепер Єва – парамедикиня батальйону "Госпітальєри" із позивним "Планочка". Як із мистецтва потрапити на війну та чи бувають культура й мистецтво поза політикою? Марина Данилюк-Ярмолаєва та Єва Ройтер поговорять про мистецтво під час війни та повагу на війні.

Трансляцію ефіру дивіться на Цензор.НЕТ.

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Топ коментарі

  • Юрій Ан 612fed4e
    Парамедикиня - воно скрепно, годиться.
    А художниця - фе.
    Згідно правил глухих хуторів без світла, має були художникеня.
    Дуйсно, художник, парамедик - не бачу різниці.
    Правила мають бути єдині.
  • Oresta Bartka
    Усі війни велися не за золото і нафту. Усі війни велися і ведуться за культуру.
  • Oresta Bartka
    Правопис не наполягає? В 30-х роках у Харкові працювала кацапська лінгвістична комісія, котра наближала українську мову до російської, вилучаючи з словників українські слова та замінюючи їх на російські, чи наближені до російських по звучанню. А ось те саме в хореографії - https://youtu.be/4LfkgG6kqzQ?t=86 Звідки в Українській культурі Донбасу взялася кадриль?! Зверніть увагу на костюми, ані русска-украінскіє. Це все має свою назву - "ми адін нарот". І це все відбувалося в 2020-му році.
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