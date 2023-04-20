На сесії Київради вимагали звільнити депутата-хабарника на ім’я "НІХТО" - "слуга народу" Трубіцин сказав, що це він. ВIДЕО
Про це на засіданні Київради заявив голова фракції партії "УДАР Віталія Кличка" Дмитро Білоцерковець, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогоднішня заява фракції партії "УДАР Віталія Кличка" в Київраді стосується депутата-хабарника на ім’я "НІХТО". Бо він ніхто і звати його ніяк, але шкоди Києву це "ніхто" заподіяло на мільйони гривень. Він підозрюється в отриманні хабаря від діяльності пересувної торгівлі в Києві. Тікав від НАБУ і зараз намагається вирішити питання в судах. А головне - він до цих пір на волі, бо є представником однієї цікавої фракції. Фракція "УДАР" вимагає відсторонення цього депутата "ніхто" від головування в комісії", - наголосив Білоцерковець.
Не називаючи прізвища, Білоцерковець зазначив, що вищевказаний депутат разом з працівниками комунального підприємства чинив перешкоди для підприємців, які хотіли брати участь у торгах на право розміщення об‘єкту пересувної торгівлі. За допуск до торгів депутат та його спільники вимагали гроші.
"Яким чином все це відбувалося: спільники створили комісію на КП, якій надали повноваження допускати або ні підприємців на торги. Для того, щоб брати участь у торгах, потрібно було сплатити гроші. Виходячи з офійційних матеріалів, хабарники отримали $150 тис. долларів за 10 точок пересувної торгівлі", - розповів Білоцерковець.
За словами Білоцерковця, посада депутата, якого обвинувачують у хабарі, - голова комісії Київради, і пов’язана з тією самою діяльністю, за яку його судять. "Ця комісія продовжує працювати і впливати на ту саму сферу, в якій депутат "погорів" на хабарі. Саме тому обов’язок депутатів відсторонити, а суду - посадити корупціонера", - зазначив він.
В свою чергу, депутат Київради Владислав Трубіцин заявив, що у своєму виступі Дмитро Білоцерковець мав на увазі саме його. Та наголосив, що навпаки є борцем з корупцією.
"Одразу розкриємо карти, як то кажуть. Цей пан Дмитро (Білоцерковець, - Прим. ред.), він зараз говорить про мене особисто. Відбувається тиск на мене, за мою позицію по боротьбі з корупцією в цьому місті!" - сказав Трубіцин.
Як повідомлялось раніше, НАБУ затримало Трубіцина на хабарі у розмірі 1 мільйон 260 тисяч гривень. Депутат потрапив до СІЗО, звідки вийшов під заставу 14,88 млн гривень. Також журналіст Юрій Бутусов оприлюднив документи, згідно яких у 2010 році Владислав Трубіцин вже був судимий за спробу вчинення афери.