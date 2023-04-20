Унікальна швейна майстерня на базі 21-го батальйону 56-ї Маріупольської бригади робить амуніцію, аналогів якої немає на балансі ЗСУ. ВIДЕО

Оксана була власницею ательє в Маріуполі, шила одяг для цивільних, пальта, весільні та вечірні сукні. Якось її попросили одягнути морпіхів на офіцерський бал, з того часу її життя пов’язане з армією. Згодом Оксана й сама вступила до лав ЗСУ.

Репортаж про унікальну швейну майстерню на базі батальйону опублікував на своєму ютуб-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Після повномасштабного вторгнення жінка з дітьми опиняється під російською окупацією. Оксана пішки виходить з Маріуполя, старша донька потрапляє в полон.

На фоні дефіциту речового забезпечення у квітні минулого року в командира її батальйону виникає думка "а чому б не відкрити власний швейний цех, якщо ми вже маємо такого професіонала з 20-річним досвідом". Саме ця справа, як розповідає сама Оксана, допомогла їй пережити втрати та травматичні події після 24 лютого.

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Зараз вона начальниця ремонтної майстерні речового майна взводу матеріального забезпечення у 21-му окремому мотопіхотному батальйоні 56-ї окремої Маріупольської бригади ЗСУ. Фактично, вона керує унікальною швейною майстернею на базі батальйону. Особливість виробництва в тому, що кравчині шиють рюкзаки, підсумки, та іншу амуніцію, аналогів яких немає на балансі ЗСУ. Цех виходить з потреб конкретного бійця чи підрозділу, не чекаючи офіційних поставок Міноборони