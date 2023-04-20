ЗСУ знищили ворожу САУ "Піон", яка здатна бити на відстань 47 кілометрів. ВIДЕО

Бійці 28-ої окремої механізованої бригади опублікували кадри роботи артилеристів: військові відпрацювали по позиціях армії Росії, знищивши самохідну артилерійську установку "Піон". До слова, російська гармата "Піон" прострілювала наскрізь ділянку фронту навколо Бахмуту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережі.

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Попри те, що запис досить розпливчастий, але можна помітити 4 вдалих влучання. Зокрема, по ворожій вантажівці, по САУ "Піон". Окрім того, ЗСУ успішно атакували піхоту противника і російську бронемашину.

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