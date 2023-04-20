Охоронці зробили мішень для ножів із дверей XVIII століття у Києво-Печерській лаврі. ВIДЕО

Двері XVIII століття у приміщенні охорони в Києво-Печерській лаврі використовували замість мішені для метання ножів.

Про це повідомив в.о. директора заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства культури та інформаційної політики.

"Що лишає після себе "рускій мір" та його прихильники - наслідки говорять самі за себе. На відео - приміщення охорони, яким користувалися УПЦ МП. На власні очі можете побачити наручники на дверях. Стародавніх дверях XVIII століття, що використовувались як мішень для кидання ножів", - йдеться у дописі під відео.

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Нагадаємо, Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває з УПЦ МП договір про безоплатне користування Києво-Печерською лаврою. Таке рішення ухвалили через те, що релігійна організація порушила умови користування державним майном.

Ченці УПЦ МП мали залишити Лавру до 29 березня. Але вони заявили, що не збираються звідти йти.

Врешті комісія Міністерства культури та інформаційної політики з прийняття-передання державного майна розпочала роботу в Києво-Печерській лаврі 12 квітня.

Згодом комісія виявила пошкодження та руйнування одного із корпусів. За фактом незаконного руйнування історичних споруд правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

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