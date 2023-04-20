Більшість українців і європейців не зрозуміють лідерів НАТО, якщо на саміті у Вільнюсі Україну не запросять до Альянсу, - Зеленський. ВIДЕО
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Захист України – саме цьому сьогодні в Києві були присвячені переговори з очільником НАТО Єнсом Столтенбергом. Захист усього міжнародного порядку, заснованого на правилах. Захист життя. Готуємося до зустрічі "Рамштайну", і позиція пана Столтенберга є важливою. Готуємося до наших активних дій на фронті: вони неминучі. Готуємось до саміту НАТО у Вільнюсі, який запланований на літо цього року. Але його зміст опрацьовується вже зараз саме на таких зустрічах, у контактах різного рівня, які ми ведемо з нашими партнерами.
Ані більшість українців, ані більшість європейців, ані більшість жителів усього простору НАТО не зрозуміють лідерів Альянсу, якщо на цьому саміті у Вільнюсі не прозвучить заслужене політичне запрошення для України до Альянсу.
Україна все зробила для того, щоб наша заявка була задоволена. Складно навіть сказати, чий внесок більший у європейську ц євроатлантичну безпеку, ніж наших воїнів… Українців і українок, які своїм життям захищають свободу. Дякую всім партнерам, які нас у цьому підтримують", - сказав Зеленський.