Більшість українців і європейців не зрозуміють лідерів НАТО, якщо на саміті у Вільнюсі Україну не запросять до Альянсу, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 421 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Захист України – саме цьому сьогодні в Києві були присвячені переговори з очільником НАТО Єнсом Столтенбергом. Захист усього міжнародного порядку, заснованого на правилах. Захист життя. Готуємося до зустрічі "Рамштайну", і позиція пана Столтенберга є важливою. Готуємося до наших активних дій на фронті: вони неминучі. Готуємось до саміту НАТО у Вільнюсі, який запланований на літо цього року. Але його зміст опрацьовується вже зараз саме на таких зустрічах, у контактах різного рівня, які ми ведемо з нашими партнерами.

Ані більшість українців, ані більшість європейців, ані більшість жителів усього простору НАТО не зрозуміють лідерів Альянсу, якщо на цьому саміті у Вільнюсі не прозвучить заслужене політичне запрошення для України до Альянсу.

Україна все зробила для того, щоб наша заявка була задоволена. Складно навіть сказати, чий внесок більший у європейську ц євроатлантичну безпеку, ніж наших воїнів… Українців і українок, які своїм життям захищають свободу. Дякую всім партнерам, які нас у цьому підтримують", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На саміті НАТО Україна очікує ухвалення пакета гарантій безпеки, - Зеленський