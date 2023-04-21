Росіяни скинули на село Федорівка на Донеччині 500-кілограмову авіабомбу. Вона не розірвалася. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Бомба впала за 150-200 метрів від будинків жителів Федорівки Бахмутського району. Село розташоване за 1,5 кілометра від лінії фронту. В ньому досі живуть люди, зокрема й діти.

Про це йдеться в сюжеті Громадського, повідомляє Цензор.НЕТ.

Місцевий мешканець Денис розповів журналістам, як відчув падіння бомби.

"Это было где-то или в час ночи, или в два ночи. Прилетает самолет, и в среднем 10-12 секунд отсчитываешь. Если ничего не произошло - то... А тогда вот 150 или 200 метров от дома - эта воронка. Просто почувствовал, как весь дом поднялся, на землю обратно упал. И крыша еще секунд, наверное, 10-15 садилась на место", - каже він.

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Нерозірвана авіабомба ФАП-500 так і лежить на стадіоні сільської школи.

Федорівку постійно обстрілюють - цей час селяни пересиджують по льохах.

"Когда лезут, во дворе выйти даже страшно. Пули свистят. Месяца два назад пуля залетела в хату и холодильник прошила. Всем возможным стреляют", - каже Денис.

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Городи селян всіяні боєприпасами. Вони збирають їх, перш ніж почати працювати на землі.

У Федорівці залишаються 26 людей, в тому числі троє дітей Дениса та його дружини Вікторії. Хлопцям 9 місяців, 8 років і 9 років. Родина вже двічі виїжджала з села - в перший раз на Дніпропетровщину, вдруге на Волинь. Але щоразу поверталася через нестачу грошей. Більше їхати з Федорівки сім’я не збирається.

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Детальніше про те, як живуть люди за 1,5 км від лінії фронту, дивіться в сюжеті "Громадського".