Японська співачка Оно Акі виконує українською мовою гімн ОУН "Зродились ми великої години...". ВIДЕО
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Японська співачка Оно Акі під час одного зі своїх виступів виконала гімн Організації Українських Націоналістів "Зродились ми великої години".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис виступу Оно Акі опублікований у соцмережах.
Марш українських націоналістів - пісня, створена на слова Олеся Бабія. Музику приписують Омеляну Нижанківському, хоча без вказання того в оригіналі питання є суперечливим. 1932-го затверджена Проводом Українських Націоналістів, керівним органом ОУН, як гімн організації.