Новини Відео

Японська співачка Оно Акі виконує українською мовою гімн ОУН "Зродились ми великої години...". ВIДЕО

13 86648
Японська співачка Оно Акі під час одного зі своїх виступів виконала гімн Організації Українських Націоналістів "Зродились ми великої години".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис виступу Оно Акі опублікований у соцмережах.

Марш українських націоналістів - пісня, створена на слова Олеся Бабія. Музику приписують Омеляну Нижанківському, хоча без вказання того в оригіналі питання є суперечливим. 1932-го затверджена Проводом Українських Націоналістів, керівним органом ОУН, як гімн організації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Гімн ОУН став офіційно маршем нової української армії. ВIДЕО

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Японія у 2023 році виділить Україні допомогу в розмірі 3,5 млрд доларів

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Дякуємо.
  • Ukr1648
    Гарна пісня. Гарна співачка. Чудовий голос. Разом переможемо рашистів, усім світом.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Оно Акі респект за позицію та підтримку...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини