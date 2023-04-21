Десантники 79-ї бригади знищили із ПТРК "Javelin" ворожий танк Т-90. ВIДЕО

Десантники 79-ї бригади із ПТРК "Javelin" знищили ворожий танк Т-90, що за допомогою спеціального обладнання намагався зробити прохід через мінне поле.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки десантників опублікований у соцмережах.

"Українські десантники, виявили та влучним пуском з ПТРК "Javelin" знищили ворожий Т-90 з мінним тралом, що намагався здійснити пророблення проходів в мінних полях", - йдеться у дописі до відео.



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