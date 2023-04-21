Із загиблим у бою з окупантами екснардепом Олегом Барною попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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У Михайлівському соборі та на Майдані відбулося прощання із колишнім нардепом Олегом Барною, який загинув, боронячи Україну.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Попрощатися з Барною прийшли десятки людей - рідних, близьких, друзів, побратимів, колишніх колег по парламенту.
Спочатку відбулася служба в Михайлівському соборі, потім церемонія продовжилася на Майдані.
Автор фото та відео Олег Богачук
Разом з колишнім нардепом в останню путь провели командира єгерського взводу 31-річного Валерія Дорохова. Він, як і Барна, був родом з Тернопільської області.
Олега Барну поховають 23 квітня у рідному селі Білобожниця на Тернопільщині.