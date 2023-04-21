Новини Відео

Із загиблим у бою з окупантами екснардепом Олегом Барною попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

16 08529
У Михайлівському соборі та на Майдані відбулося прощання із колишнім нардепом Олегом Барною, який загинув, боронячи Україну.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Попрощатися з Барною прийшли десятки людей - рідних, близьких, друзів, побратимів, колишніх колег по парламенту.

Спочатку відбулася служба в Михайлівському соборі, потім церемонія продовжилася на Майдані.

Читайте: Барна загинув як герой. Перший пішов на штурм ворожих позицій, вів бій на відстані метру. Позицію взяли, але він залишився в ній навічно, - 68-ма бригада

Автор фото та відео Олег Богачук

Разом з колишнім нардепом в останню путь провели командира єгерського взводу 31-річного Валерія Дорохова. Він, як і Барна, був родом з Тернопільської області.

Олега Барну поховають 23 квітня у рідному селі Білобожниця на Тернопільщині.

Також дивіться: На фронті загинув артист балету Одеського оперного театру Ростислав Янчишен. ФОТО

Із загиблим у бою з окупантами екснардепом Олегом Барною попрощалися в Києві 01
Із загиблим у бою з окупантами екснардепом Олегом Барною попрощалися в Києві 02
Із загиблим у бою з окупантами екснардепом Олегом Барною попрощалися в Києві 03
Із загиблим у бою з окупантами екснардепом Олегом Барною попрощалися в Києві 04
Із загиблим у бою з окупантами екснардепом Олегом Барною попрощалися в Києві 05
Із загиблим у бою з окупантами екснардепом Олегом Барною попрощалися в Києві 06
Із загиблим у бою з окупантами екснардепом Олегом Барною попрощалися в Києві 07
Із загиблим у бою з окупантами екснардепом Олегом Барною попрощалися в Києві 08
Із загиблим у бою з окупантами екснардепом Олегом Барною попрощалися в Києві 09
Із загиблим у бою з окупантами екснардепом Олегом Барною попрощалися в Києві 10
Із загиблим у бою з окупантами екснардепом Олегом Барною попрощалися в Києві 11
Із загиблим у бою з окупантами екснардепом Олегом Барною попрощалися в Києві 12
Із загиблим у бою з окупантами екснардепом Олегом Барною попрощалися в Києві 13
Із загиблим у бою з окупантами екснардепом Олегом Барною попрощалися в Києві 14
Із загиблим у бою з окупантами екснардепом Олегом Барною попрощалися в Києві 15
Із загиблим у бою з окупантами екснардепом Олегом Барною попрощалися в Києві 16
Із загиблим у бою з окупантами екснардепом Олегом Барною попрощалися в Києві 17
Із загиблим у бою з окупантами екснардепом Олегом Барною попрощалися в Києві 18
Із загиблим у бою з окупантами екснардепом Олегом Барною попрощалися в Києві 19
Із загиблим у бою з окупантами екснардепом Олегом Барною попрощалися в Києві 20
Із загиблим у бою з окупантами екснардепом Олегом Барною попрощалися в Києві 21
Із загиблим у бою з окупантами екснардепом Олегом Барною попрощалися в Києві 22
Із загиблим у бою з окупантами екснардепом Олегом Барною попрощалися в Києві 23
Із загиблим у бою з окупантами екснардепом Олегом Барною попрощалися в Києві 24
Із загиблим у бою з окупантами екснардепом Олегом Барною попрощалися в Києві 25

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Таке враження, що Барна загинув, захищаючи лише одну політсилу, а не державу. Жодного представника діючої влади, чи інших парламентських фракцій. Хоча покійний був колшнім депутатом ВР. Спочивай з миром, Воїне!
  • Sergii Ustim
    Вічна пам'ять Героям.
  • 18c49ed2
    Как жаль. Украина теряет лучших

Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини