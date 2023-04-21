Рашисти у Маріуполі знімають фільм про окупацію міста, - Андрющенко. ВIДЕО

Російські загарбники у Маріуполі почали знімати фільм про окупацію міста.

Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

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"Окупанти в Маріуполі почали знімати кіно. "2022" про "звільнення" Маріуполя від маріупольців та нормального мирного життя. Масштабна постановка пропагандо-лайна. Вчора весь вечір Кальміуській район чув "гру" кулеметів та автоматів. Настільки гучну, що зачищали чати. Виявляється - "кіно". Наступне що для посилення ПТСР містян? Підірвати Драм театр? Скинути бомбу з літака на пологовий?" - зазначив він.

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