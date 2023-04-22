У Бєлгороді виявили ще один "вибухонебезпечний предмет". Евакуюють понад 3 тис. осіб. ВIДЕО

У Бєлгороді, майже поряд із місцем вибуху бомби, що впала з російського літака, виявили ще один "вибухонебезпечний предмет".

Про це повідомив у телеграм-каналі губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сапери знайшли вибухонебезпечний предмет.

"Вибухотехніки Міноборони РФ ухвалили рішення знешкодити його на полігоні. Оперативним штабом ухвалено рішення провести евакуацію 17 багатоквартирних будинків у радіусі 200 метрів. За попередніми даними, це понад три тисячі осіб. Усім, кому буде необхідна допомога з тимчасового розміщення, вона буде надана", - запевняє він.

Він також зазначає, що буде організовано 2 пункти збору, до яких подадуть 90 автобусів. Людей поселять у пунктах тимчасового розміщення.

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