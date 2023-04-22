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У Бєлгороді виявили ще один "вибухонебезпечний предмет". Евакуюють понад 3 тис. осіб. ВIДЕО

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У Бєлгороді, майже поряд із місцем вибуху бомби, що впала з російського літака, виявили ще один "вибухонебезпечний предмет".

Про це повідомив у телеграм-каналі губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сапери знайшли вибухонебезпечний предмет.

"Вибухотехніки Міноборони РФ ухвалили рішення знешкодити його на полігоні. Оперативним штабом ухвалено рішення провести евакуацію 17 багатоквартирних будинків у радіусі 200 метрів. За попередніми даними, це понад три тисячі осіб. Усім, кому буде необхідна допомога з тимчасового розміщення, вона буде надана", - запевняє він.

Він також зазначає, що буде організовано 2 пункти збору, до яких подадуть 90 автобусів. Людей поселять у пунктах тимчасового розміщення.

Також читайте: Причиною вибуху у Бєлгороді є "позаштатне сходження авіаційного боєприпасу" з літака Су-34, - Міноборони РФ

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Топ коментарі

  • Sergiy Vitalyovich
    От чого він не вибухнув та не знищив хоч кілька десятків рашистьських свинособак? Ніякої справедливості немає в цьому світі.
  • аспм мпри
    то есть два дня никто тупо не замечал, что Су-34 потерял две бомбы, а не одну? пзц. вояки
  • morpheus refurbished
    Бєлгород, спішь? (с)
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