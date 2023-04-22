Останнє інтерв’ю екснардепа Барни, зняте за декілька днів до його загибелі на фронті: "Війну ми виграємо, у нас немає іншого виходу". ВIДЕО

У мережі опублікували останнє інтерв’ю екснардепа Олега Барни, який нещодавно загинув на фронті.

Інтерв'ю було запасано за кілька днів до загибелі екснардепа, передає Цензор.НЕТ.

Олег Барна розповів, що у цивільному житті він був учителем фізики, математики та захисту батьківщини в одній із шкіл Тернопільської області. Народним депутатом він був у період із 2014 по 2019 рік.

Зі слів Барни, з 2008 року його знято з військового обліку у зв’язку з інвалідністю (перелом тазу, шурупи на все життя, поранення та контузія на Майдані), він пішов добровольцем воювати. За день до початку повномасштабного вторгнення Росії він був на ефірі у Києві і пізно ввечері повертався додому. А о 04:00 родичі з Харківської області зателефонували екснардепу та повідомили, що по ним летять російські ракети.

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"Дружина каже: "Може займешся волонтерством?", я кажу добре. А потім вона побачила, як я з горища знімаю свій військовий речмішок, то все зрозуміла. Справа в тому, що я боягуз, бо знаю, хто такі мос**лі — звірі та нелюди. Тому я дуже боявся і боюся, щоб цей звір не прийшов у наш будинок на Галичині", — розповів Олег Барна.