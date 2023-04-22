Сьогодні набули чинності три нові санкційні рішення, передусім проти російського ВПК, - Зеленський. ВIДЕО

22 квітня президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців із відеозверненням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.

Український президент зазначив: "Сьогодні набули чинності три нових санкційних рішення щодо тих, хто вкладається в російську агресію і підтримує її.

Передусім це черговий пакет санкцій проти російського ВПК – підприємств, які забезпечують армію-терориста. Цього разу до санкційних списків додано 322 компанії: виробники зброї, комплектуючих і подібного.

Інших два санкційні списки – це фізичні та юридичні особи, які допомагають обходити санкції проти Росії, тримають майно воєнних злочинців та задіяні у знищенні свободи як на території самої Росії, так і на нашій землі.

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Наші санкційні пакети детально опрацьовуються, і зокрема – щодо синхронізації з партнерами. Це одне з ключових наших спільних завдань – абсолютно усіх, хто прагне швидшого завершення війни, швидшої нашої перемоги. Завдання – прибрати будь-які можливості Росії обходити санкції. Кожна російська схема, яка дозволяє обійти санкції, додає часу цій війні, додає можливостей агресору.

Відповідно, що жорсткіше санкційний режим проти Росії, що більше обмежень проти держави-терориста та всіх пов’язаних з нею осіб, проти всієї російської економіки війни – то швидше буде і завершення агресії. І я дякую всім у світі, хто розуміє це. Слава всім нашим воїнам! Слава всім нашим героям різних часів, які боролися за нашу незалежність! Україна завжди буде вільною! Слава Україні!"

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