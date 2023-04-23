Перестрілка між "вагнерівцем" та українським бійцем під Бахмутом. ВIДЕО
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Наші бійці показали, як відбувався бій українського штурмовика із загарбником під Бахмутом. Окопні бої за місто тривають: нашим воїнам 3-ої окремої штурмової бригади вдалось ліквідувати чергового окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі можна побачити як іде перестрілка та перекидання гранатами між бійцем 3-ої роти 1-го батальйону 3-ої окремої штурмової бригади та "вагнерівцем". Пізніше перемога все ж таки дістається українському воїнові - йому вдається зблизитися з супротивником і ліквідувати його.
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Нагадаємо, Бахмут на Донеччині – одна з найгарячіших точок фронту. Українські бійці й надалі мужньо тримають оборону міста та захищають його від навалу російських загарбників.