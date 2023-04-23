Інженер з Туреччини виконав Державний гімн України. ВIДЕО

Турецький інженер заспівав на новій станції метро в Стамбулі гімн України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеоролик опублікували у соцмережі.

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