Інженер з Туреччини виконав Державний гімн України. ВIДЕО
8 17819
Турецький інженер заспівав на новій станції метро в Стамбулі гімн України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеоролик опублікували у соцмережі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеоролик опублікували у соцмережі.
Дуже зворушливо! Дякуємо!
Респект і подяка інженеру Турціі 👍🏼🙏🏼❤️
Щиро дякуємо !
добра заздрість, коли бачиш створену людськими руками новобудову, а не руйнацію міст орками
процвітання тобі Туреччино !
після Перемоги розквітне й Україна !