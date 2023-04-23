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Інженер з Туреччини виконав Державний гімн України. ВIДЕО

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Турецький інженер заспівав на новій станції метро в Стамбулі гімн України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеоролик опублікували у соцмережі

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Топ коментарі

  • Світлана febb5df7
    Дуже зворушливо! Дякуємо!
  • Amber
    Респект і подяка інженеру Турціі 👍🏼🙏🏼❤️
  • Алекс Мышкевич
    Щиро дякуємо !

    добра заздрість, коли бачиш створену людськими руками новобудову, а не руйнацію міст орками

    процвітання тобі Туреччино !
    після Перемоги розквітне й Україна !
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