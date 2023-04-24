Пропагандист Соловйов збирається покарати балтійські країни: "Эти нацисты 9 Мая запрещают праздновать". ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов пропонує розпочати "денацифікацію" балтійських країн, не очікуючи завершення "спецоперації" в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Соловйова розлютила заборона у Латвії проведення публічних заходів 9 травня.

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Нагадаємо, що сейм Латвії 20 квітня у двох читаннях у терміновому порядку ухвалив закон "Про заборону проведення окремих публічних заходів 9 травня". Тепер у Латвії 9 травня заборонені будь-які публічні заходи, крім тих, що пов'язані з Днем Європи. Згідно із законом, на всій території Латвії 9 травня (протягом усієї доби) і до 7-ї години ранку 10 травня заборонено використання піротехніки. У публічному просторі на відкритому повітрі заборонено проведення святкових і розважальних заходів, маніфестацій, зібрань і пікетів. Якщо для проведення таких заходів потрібен дозвіл від самоврядування, то воно не має права видавати такі дозволи. У анотації до закону зазначається, що рішення ухвалено також на знак солідарності з народом України.

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