Пропагандист Стешин погрожує вірменам колективною відповідальністю: "Готовы Путина отправить в международний суд? Совместные учения с НАТО? Чудесная страна Армения". ВIДЕО
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Російський пропагандист Дмитро Стешин погрожує вірменам колективною відповідальністю за заяву про готовність передати президента РФ Володимира Путіна до міжнародного суду та планування спільних навчань з країнами НАТО.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Стешин заявив, що народ Вірменії відповідальний за дії свого уряду, адже саме на хвилі протестів нинішній прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян переміг на виборах.
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