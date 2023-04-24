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Пропагандист Стешин погрожує вірменам колективною відповідальністю: "Готовы Путина отправить в международний суд? Совместные учения с НАТО? Чудесная страна Армения". ВIДЕО

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Російський пропагандист Дмитро Стешин погрожує вірменам колективною відповідальністю за заяву про готовність передати президента РФ Володимира Путіна до міжнародного суду та планування спільних навчань з країнами НАТО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Стешин заявив, що народ Вірменії відповідальний за дії свого уряду, адже саме на хвилі протестів нинішній прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян переміг на виборах. 

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Та нє. Чудєсная страна кацапія.
  • FT FT
    А Запад еще верит в сказки что с рашкой может быть когда то мир? Пока она существует никогда на етом континенте не будет мира. Единственный выход ето полностью уничтожение и рашистской ********* которая называет себя империей
  • Gary Grant
    Пришлите стешину бюстик. Он очень хочет)
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