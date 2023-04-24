Пропагандист Стешин погрожує вірменам колективною відповідальністю: "Готовы Путина отправить в международний суд? Совместные учения с НАТО? Чудесная страна Армения". ВIДЕО

Російський пропагандист Дмитро Стешин погрожує вірменам колективною відповідальністю за заяву про готовність передати президента РФ Володимира Путіна до міжнародного суду та планування спільних навчань з країнами НАТО.