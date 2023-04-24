Українські воїни евакуюють поранених побратимів з поля бою: "У нас тяжелый! Продержись пять минут! Поехали, пацаны!". ВIДЕО

Українські воїни опублікували фрагменти евакуації своїх поранених побратимів з поля бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, що опублікований у соцмережах, зафільмовані моменти евакуації поранених у різні часи і за різних обставин, але всі вони з 3-ї ОШБ.

"1-й механізований батальйон 3-ї ОШБр показав важкі кадри з евакуації своїх поранених", - йдеться у коментарі до відео.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Старий терпи, бл#ть", - українські воїни евакуюють пораненого побратима. ВIДЕО