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Знищення новітнього ворожого комплексу РЕБ "Стриж-3". ВIДЕО

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Бійці зведеної тактичної групи "Адам" та аеророзвідники 128-ї бригади ТРО знищили ворожий комплекс РЕБ "Стриж-3".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки на російську РЕБ опублікований в соцмережах. Окрім того, на записі зафіксований момент ліквідації ворожого мінометного розрахунку.

"Стриж-3" - це новітня мобільна система захисту від безпілотних літальних апаратів. Апаратура призначена для виявлення дронів, передачі сигналу тривоги на пульт керування та сигналізації, блокування каналів керування та навігації безпілотних літальних апаратів.

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Топ коментарі

  • Милен Петров
    "Стриж-3" - це новітня мобільна система захисту від безпілотних літальних апаратів. Апаратура призначена для виявлення дронів, передачі сигналу тривоги на пульт керування та сигналізації, блокування каналів керування та навігації безпілотних літальних апаратів. Джерело: https://censor.net/ua/v3414028

    Оказалось шо Стриж не виявлив дрон, которы наводит на него арта. Питання - як Стриж захищает вид дронив ? Дрон стоит, смотрит на Стриж з удивлением.
  • Юрій Ан 612fed4e
    В нього настільки вузький частотний діапазон, що більшість дронів хрен на нього ложили.
  • Sergio Li
    Дрон висел на большом расстоянии и разведка проводилась на максимально возможном увеличении. Если бы полетели делать сброс на позиции, то дрон, скорее всего, был бы потерян. Сейчас пойдет "зеленка" обнаруживать такие штуки будет труднее.
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