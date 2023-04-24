Знищення новітнього ворожого комплексу РЕБ "Стриж-3". ВIДЕО

Бійці зведеної тактичної групи "Адам" та аеророзвідники 128-ї бригади ТРО знищили ворожий комплекс РЕБ "Стриж-3".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки на російську РЕБ опублікований в соцмережах. Окрім того, на записі зафіксований момент ліквідації ворожого мінометного розрахунку.

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"Стриж-3" - це новітня мобільна система захисту від безпілотних літальних апаратів. Апаратура призначена для виявлення дронів, передачі сигналу тривоги на пульт керування та сигналізації, блокування каналів керування та навігації безпілотних літальних апаратів.

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