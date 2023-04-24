Бійці 45-ї артбригади знищують російський танк та його екіпаж на бахмутському напрямку. ВIДЕО
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Артилеристи 45-ї бригади знищили російський танк та його екіпаж на бахмутському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки на російський танк артилеристи опублікували у соцмережах. На записі зафільмовані кілька прямих влучань у ворожий танк та спроби ворожих танкістів евакуювати свого пораненого та втекти від прицільного вогню українських воїнів.
"45 ОАБр. Мінус танк. Бахмутський напрямок!" - зазначають у дописі артилеристи.