Бійці 45-ї артбригади знищують російський танк та його екіпаж на бахмутському напрямку. ВIДЕО

Артилеристи 45-ї бригади знищили російський танк та його екіпаж на бахмутському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки на російський танк артилеристи опублікували у соцмережах. На записі зафільмовані кілька прямих влучань у ворожий танк та спроби ворожих танкістів евакуювати свого пораненого та втекти від прицільного вогню українських воїнів.

"45 ОАБр. Мінус танк. Бахмутський напрямок!" - зазначають у дописі артилеристи.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бої за Бахмут: артилерія ЗСУ успішно уразила позиції окупантів. ВIДЕО