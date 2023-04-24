Снайпер ССО з позивним Рапіра знищив чотирьох окупантів за одну ніч. ВIДЕО
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Снайпер "Рапіра" з 8-го окремого полку спецпризначення ССО імені князя Ізяслава Мстиславича ліквідував за одну бойову ніч чотирьох окупантів поблизу Бухмуту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучних пострілів українського воїна опублікований у соцмережах.
"Кадри роботи "Привидів Бахмуту". Ще одна продуктивна ніч - мінус 4 окупанта, якби ближче ходили один до одного, не прийшлось би стільки набоїв витрачати. Снайпер Сил спеціальних операцій з позивним "Рапіра", - зазначається у коментарі до публікації.