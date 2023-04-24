"Назавжди на танцювальному паркеті": Ком’юніті "Dance Dreamers" присвятило акцію дітям-танцівникам, які загинули внаслідок російської агресії. ВIДЕО

У футболках з написом "Forever on the dancefloor" (Назавжди на танцювальному паркеті) діти-спортсмени поїдуть на Блекпульський танцювальний фестиваль у Великій Британії.

Про це у коментарі Цензор.НЕТ розповів чемпіон України з бальних танців, хореограф Антон Нестерко.

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Акцію організувало танцювальне ком'юніті "Dance Dreamers".

"Вони пів року тому робили схожу акцію і підготували усій танцювальній команді України, яка виїжджала за кордон на змагання, футболки про те, що в Україні війна досі триває. Це була дуже масштабна акція, її навіть відмітив уряд Великої Британії. Цього разу вони підготували таку ж саму акцію на Блекпульський танцювальний фестиваль.

Присвятили цю акцію дітям-танцівникам, які загинули під час обстрілів. На футболках написано імена дітей і "Назавжди на танцювальному паркеті" (Forever on the dancefloor). Це є певною відсилкою, як для воїнів, які загинули, роблять "Назавжди в строю", - зазначив Нестерко.

На футболках - імені Марії Лебідь, Дар'ї Курдель, Данила Бондаренка, Антона Слєби, Миколи Кондратюка та Дмитра Кубати. Вони загинули внаслідок російської агресії.

На зворотньому боці написано "Танці не поза політикою".

Блекпульський танцювальний фестиваль відбудеться у місті Блекпул (Велика Британія) у травні. Турніру вже близько 100 років. Цогоріч на фестиваль від України поїдуть лише діти.

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