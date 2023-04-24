БТР-4 "Буцефал" українського виробництва форсує річку. ВIДЕО

БТР-4 "Буцефал" українського виробництва без проблем форсував водну перешкоду у зоні бойових дій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, що демонструє можливості української бронемашини, бійці опублікували у соцмережах.

"Український БТР-4 "Буцефал" без проблем форсує водну перешкоду", - йдеться у коментарі до відео.

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БТР-4 "Буцефал" (англ. BTR-4 "Bucephalus") - повнопривідний восьмиколісний бронетранспортер (БТР) з колісною формулою 8×8, розроблений в Україні Харківським конструкторським бюро машинобудування (ДП ХКБМ), виготовляється на заводі імені Малишева. БТР-4 "Буцефал" призначений для транспортування бійців механізованих підрозділів та вогневої підтримки в бою. БТР використовують для оснащення підрозділів, здатних вести бойові дії в різних умовах, зокрема в умовах застосування противником зброї масового ураження. БТР може бути базовою машиною для оснащення спеціальних підрозділів швидкого реагування і морської піхоти. БТР-4 може виконувати поставлені завдання цілодобово, в різних кліматичних умовах, на дорогах із різним покриттям і в умовах повного бездоріжжя. Діапазон робочих температур повітря від −40 до +55 °C.

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