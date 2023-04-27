Токаєв закликав протистояти проявам сепаратизму на фоні заяв у РФ, що північ Казахстану - "історичні землі" Росії. ВIДЕО

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що його країні не потрібні чужі інформаційні війни та ідеологічні суперечки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Central Asia.

"Усі провокації на міжетнічному, мовному та соціальному ґрунті держава жорстко припинятиме в рамках закону. Генеральна прокуратура, Міністерство внутрішніх справ, Комітет національної безпеки триматимуть це питання на особливому контролі та діятимуть згідно із законом. При цьому кожен громадянин нашої країни має усвідомлювати відповідальність за свої слова та дії. Не можна піддаватися емоціям, "вестися" на повістку ворожнечі та ненависті. Чужі інформаційні війни та ідеологічні суперечки нам не потрібні", - зазначив лідер Казахстану.

Він зазначив, що у публічному полі помітно збільшилася кількість різноманітних фальсифікацій, фейків та деструктивних публікацій.

"У переважній більшості їхні автори не мають нічого спільного з Казахстаном, намагаючись посіяти насіння розбрату у нашому суспільстві, діючи при цьому з-за кордону. Їхня риторика та дії спрямовані на створення атмосфери недовіри, розпалювання ворожнечі між людьми, на підрив державної безпеки. З урахуванням таких тенденцій будь-який інцидент, який мав кримінальний чи побутовий характер, зусиллями недоброзичливців може бути перенесений у міжетнічну площину та призвести до тяжких наслідків. Тому ми, будучи відповідальними громадянами, маємо протистояти будь-яким проявам радикалізму, екстремізму та сепаратизму, бути делікатними та водночас жорсткими, бути, зрештою, справедливими", - сказав Токаєв.

Нагадаємо, раніше російський пропагандист Дмитро Стешин заявив, що РФ нібито має право на землі на півночі Казахстану.

"Ситуація в Україні чітко віддзеркалюється на Казахстан. Там теж величезні області, заселені російськомовними. Я вважаю, що в нас є історичні права на ці землі. Це промисловий край. Це міста, які будували наші предки. Чому ми їх подарували 1991-го? На підставі чого?" - сказав Стешин.

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