"Человека надо чуть-чуть зарезать": Рашисти визнають, що вбивають військовополонених українців після допитів, - перехоплення СБУ. АУДIО

Російські загарбники розповідають, що після допитів убивають українських військовополонених.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить перехоплення СБУ, зроблене на східному фронті.

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"Человека надо чуть-чуть зарезать. Но у меня это не впервые. Мне пох*й, – розповідає російський військовий своїй знайомій про злочин, який має вчинити після цієї телефонної розмови.

"Люди, которые военнопленные… их нам смысла нет держать. Ну, потому что всю информацию с них выпытываем. Дальше нет смысла держать. Вот… их надо утилизировать", – додав рашист.

Він у подробицях розповідає, як перерізає людині горло. І уточнює, що в нього таких випадків вистачає і робити це доводиться вночі.

СБУ встановила особу рашиста.

"Чоловік на аудіо – Сучко Євген Юрійович з Новгородської області рф, 1995 року народження. Його мобілізували восени 2022 року, відтоді він зі своїм підрозділом перебуває на позиціях у Харківській області.



СБУ працює, щоб цей Сучко та кожен воєнний злочинець з рф поніс заслужене покарання за свої звірства. Українська спецслужба розслідує понад 35 тис. кримінальних проваджень за фактом порушення законів та звичаїв війни", - зазначили у Службі безпеки.

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