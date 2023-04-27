Заборона на вступ чоловіків до ВНЗ можлива, але наразі не розглядається, - голова підкомітету ВР Гришина. ВIДЕО

Інформація щодо того, що Кабмін готує заборону на вступ чоловіків до вишів для отримання відстрочки від мобілізації, не відповідає дійсності.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявила голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина.

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"Я хочу заспокоїти усіх чоловіків, що це тільки чутки, які ширяться телеграм-каналами. Жодної офіційної інформації про такі законодавчі ініціативи у нас немає", - зазначила вона.

Парламентарка зазначила, що в комітеті освіти так само немає в розробці жодного такого законопроєкту.

Гришина заявила, що якщо казати про те, чи можлива заборона чоловікам здобувати освіту, то з правової точки зору вона можлива.

"Оскільки із запровадження воєнного стану, відповідно до законодавства, тимчасово можуть обмежуватися конституційні права та свободи людини, громадянина, які передбачено ст. 53 Конституції, яка стосується права на освіту. Однак такі обмеження обов'язково повинні бути передбачені спеціальними законами. Станом на зараз немає в розробці, в комітеті освіти точно, ніяких спеціальних законів, які б встановлювали такі заборони", - додала парламентарка.

Раніше проєкт розслідувань "Наші гроші. Львів" 24 квітня оприлюднив матеріал, у якому вказав на зріст кількості студентів-контрактників в українських вишах, зокрема, чоловіків від 30 до 50 років. Журналісти пов’язали це з тим, що здобуття вищої освіти надає відстрочку від мобілізації.

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