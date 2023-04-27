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Власниця елітного клубу Soho в Дніпрі накинулася з нецензурною лайкою на військових, що перевіряли документи у відвідувачів: "Х#й якийсь прийшов! Ви всі х#ї? Я можу з вами розмовляти як захочу!". ВIДЕО

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Жінка, яка назвалася власницею елітного клубу Soho в Дніпрі, накинулася з нецензурною лайкою на військових, що перевіряли документи у відвідувачів закладу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований фрагмент конфлікту опублікований у соцмережах.

Увага! Нецензурна лексика!

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Топ коментарі

  • Анна Сергеева 59d4a6b0
    в Україні точно війна і воєнний стан?
  • Ksenia VB
    Точно за Зеленського голосувала.
    Всі ми президенти
  • Герхард
    Ну так... "ЬІліта" ж. Причому не аби яка, а Дніпровська.

    Біла кістка, аристократія!!! *****!!!
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