Власниця елітного клубу Soho в Дніпрі накинулася з нецензурною лайкою на військових, що перевіряли документи у відвідувачів: "Х#й якийсь прийшов! Ви всі х#ї? Я можу з вами розмовляти як захочу!". ВIДЕО
38 417334
Жінка, яка назвалася власницею елітного клубу Soho в Дніпрі, накинулася з нецензурною лайкою на військових, що перевіряли документи у відвідувачів закладу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований фрагмент конфлікту опублікований у соцмережах.
Увага! Нецензурна лексика!