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Американці в Twitter питають, куди йде $1 мільярд щомісяця, - директорка Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони Трегуб. ВIДЕО

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Яка доля ленд-лізу для України та чи має Україна реальну перспективу членства у НАТО? Гостя "НАТО В ХАТУ" на Цензор.НЕТ - виконавча директорка Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони (НАКО) Олена Трегуб. Марина Данилюк-Ярмолаєва і Олена Трегуб поговорять про західну допомогу Україні у війні з Росією, куди йдуть гроші донорів та чи варто сподіватися на винищувачі F-16 для України.

Трансляцію ефіру дивіться на Цензор.НЕТ.

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Топ коментарі

  • Агамемнон
  • Перехватчик
    @UA_Peacemaker

    @UaPeacemaker

    ·

    6 ч

    Там нас ще запитували, як так при Грицаку, який до того ж з 27 травня 2019 у відпустку пішов, у 2019 кротівню заводили? Всьо сложно і до безобразія просто.

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Як куди, а ''зеленим баригам'' по кишенях!
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