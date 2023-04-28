Російські загарбники поновили переміщення бойової техніки під Маріуполем, - Андрющенко. ВIДЕО

Під Маріуполем фіксується активний рух російської бойової техніки. Крім того, значно збільшилася кількість російських мобілізованих.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

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"Окупанти поновили переміщення живої сили, БК, засобів артилерії та танків в бік Мангушу. Понад 20 вантажівок та 6 тягачів з важкою технікою за день. Окрім того, змінили тактику пересування засобів артилерії. Тепер їх не тягнуть за вантажівкою на причепі, а перевозять тентовані тягачами",- йдеться в повідомленні.

У Маріупольський район прибули додаткові сили мобілізованих окупантів. Для них на полігоні в районі селища Бабах-Тарама поновлено щоденне тренування.

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Також місцеві фіксують високу активність роботи ворожої авіації.