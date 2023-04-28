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Російський окупант напудив у штани, коли потрапив у полон. ВIДЕО

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Українські воїни полонили російського окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який бійці опублікували у соцмережі, видно що окупант напудив у штани.

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Топ коментарі

  • Агамемнон
  • Мрачный скептик
    Просто так бы не усцался. Значит засветился где-то в тяжких преступлениях и теперь трясется за свою шкуру, что с ним то же самое сделают.
  • Сергей Кушнир 8b3077c9
    Блин, не удержался!

    Муж с женой занимаются контрабандой животных. Муж говорит жене:

    - Так, змею под шляпу, черепашек в лифчик, а скунса в трусы.

    Жена:

    - А как же запах?

    Муж:

    - Hу, сдохнет так сдохнет.
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