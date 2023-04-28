Російський окупант напудив у штани, коли потрапив у полон. ВIДЕО
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Українські воїни полонили російського окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який бійці опублікували у соцмережі, видно що окупант напудив у штани.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який бійці опублікували у соцмережі, видно що окупант напудив у штани.
Просто так бы не усцался. Значит засветился где-то в тяжких преступлениях и теперь трясется за свою шкуру, что с ним то же самое сделают.
Блин, не удержался!
Муж с женой занимаются контрабандой животных. Муж говорит жене:
- Так, змею под шляпу, черепашек в лифчик, а скунса в трусы.
Жена:
- А как же запах?
Муж:
- Hу, сдохнет так сдохнет.