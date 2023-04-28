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Росіянку налякали безпілотники над Бєлгородською областю РФ: "Смотри третий летит! Звони в 112!". ВIДЕО

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В мережі опублікований відеозапис прольоту безпілотника начебто на Бєлгородською областю Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянка, яка зафільмувала політ БПЛА, зазначає на записі, що їй вдалося нарахувати вже три безпілотника. Тамтешні ЗМІ, заявляють про атаку п'яти літальних апаратів на електропідстанцію.

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Судячи із назви файлу, опублікованого у мережі відео, запис був зроблений у селі Нежеголь Шебекінського району на Бєлгородщині поблизу кордону з Україною.

Росіянку налякали безпілотники над Бєлгородською областю РФ: Смотри третий летит! Звони в 112! 01

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Топ коментарі

  • Евгений Пэ
    Звонит,а там: "Альо, ми уважно слухаємо!"
  • Світлана febb5df7
    Залужний слухає...
  • Yriii Yriii 20286f49
    это они бавовну вам везут
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