Ніхто на нас нападати не збирається, у тому числі українці, - Лукашенко. ВIДЕО
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Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, заявив жителям Гомельської області про відсутність військової загрози для країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Кривавий "голова колгоспу", який допомагає Росії вбивати українців, зіграв роль "голуба миру". Масовка грала роль холопів, які за все дякували Лясандру Ригоричу, і "благали" залишитися ще на декілька термінів. Він погодився, але виставив умову - "трудиться", а не робити бунт проти нього.
"Ніхто на нас нападати не збирається. У тому числі українці. Та й західники, з якими я зустрічаюся, вони мені кажуть: "Олександр Григорович, пане президенте, до вас ні українці, ні поляки не збираються", - цитує пресслужба Лукашенко, однак до цього відео фраза не увійшла.