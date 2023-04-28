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Ніхто на нас нападати не збирається, у тому числі українці, - Лукашенко. ВIДЕО

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Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, заявив жителям Гомельської області про відсутність військової загрози для країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Кривавий "голова колгоспу", який допомагає Росії вбивати українців, зіграв роль "голуба миру". Масовка грала роль холопів, які за все дякували Лясандру Ригоричу, і "благали" залишитися ще на декілька термінів. Він погодився, але виставив умову - "трудиться", а не робити бунт проти нього.

"Ніхто на нас нападати не збирається. У тому числі українці. Та й західники, з якими я зустрічаюся, вони мені кажуть: "Олександр Григорович, пане президенте, до вас ні українці, ні поляки не збираються", - цитує пресслужба Лукашенко, однак до цього відео фраза не увійшла.

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Топ коментарі

  • Yevhen Tarnavskyi b54bac3a
    Зрозумів, що скоро русні п...да і потім спросять з нього. Тому вже зараз міняє курс і корчить з себе "а што я, я усегда за мир, с соседями дружим".
    Але виглядає як деменція.
  • Alex Bylim acfe5d4d
    ну я б не сказав так, після того як русню виїбуть, згадають про білоруськіх тварюшок, з территорії яких запускають ракети і пішли війною
  • Ol Ol e5ddacc7
    Шо це було?
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