Ніхто на нас нападати не збирається, у тому числі українці, - Лукашенко. ВIДЕО

Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, заявив жителям Гомельської області про відсутність військової загрози для країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Кривавий "голова колгоспу", який допомагає Росії вбивати українців, зіграв роль "голуба миру". Масовка грала роль холопів, які за все дякували Лясандру Ригоричу, і "благали" залишитися ще на декілька термінів. Він погодився, але виставив умову - "трудиться", а не робити бунт проти нього.

"Ніхто на нас нападати не збирається. У тому числі українці. Та й західники, з якими я зустрічаюся, вони мені кажуть: "Олександр Григорович, пане президенте, до вас ні українці, ні поляки не збираються", - цитує пресслужба Лукашенко, однак до цього відео фраза не увійшла.

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