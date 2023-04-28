Росія завдала удару керованими авіабомбами по Чернігівщині, - ОК "Північ". ВIДЕО
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Російські війська завдали удару керованими авіабомбами по с. Костобобрів у Чернігівській області.
Про це повідомляє Оперативне командування "Північ", інформує Цензор.НЕТ.
"З 15:30 до 15:35 зафіксовано три приходи, ймовірно, КАБ випущені з двох літаків, по н. п. Костобобрів.
За інформацією від ДСНС, унаслідок авіаудару в житловому секторі пошкоджено вісім цивільних будинків, із них два горять. Щодо потерпілих інформація уточнюється", - ідеться в повідомленні.