Росія завдала удару керованими авіабомбами по Чернігівщині, - ОК "Північ". ВIДЕО

Російські війська завдали удару керованими авіабомбами по с. Костобобрів у Чернігівській області.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

"З 15:30 до 15:35 зафіксовано три приходи, ймовірно, КАБ випущені з двох літаків, по н. п. Костобобрів.

За інформацією від ДСНС, унаслідок авіаудару в житловому секторі пошкоджено вісім цивільних будинків, із них два горять. Щодо потерпілих інформація уточнюється", - ідеться в повідомленні.

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