Ректор НАУ Луцький погрожував студентам через жарти про ексміністра освіти Шкарлета. ВIДЕО

Ректор Національного авіаційного університету Максим Луцький під час фестивалю "Студвесна" погрожував студентам через жарти про ексміністра освіти Сергія Шкарлета.

Про випадок розповіла депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українська правда - Життя".

"Поки Табачник вписується в нові російські реалії, його кум продовжує московські традиції прямо в серці столиці України. Тепер всі шуточки треба погоджувати з начальством. В найкращих традиціях Януковича", - так прокоментувала подію Семенова.

Студенти показали гумористичну мініатюру про мітинг проти Шкарлета.

Після виступів Луцький зі сцени заявив, що не допустить жодної політики в університеті.

"Як вихована людина, якщо ще раз побачу, що прізвище міністра кидається на пол, я за себе не ручаюсь", – заявив він. Луцький додав, що, на його думку, Шкарлет багато зробив, зокрема і для НАУ за останні три роки, тому варто ставитися до нього з повагою.

Його виступ викликав обурення студентів.

"Українська правда - життя" нагадує, що Луцький став ректором НАУ завдяки призначенню Шкарлета і що від нового міністра освіти Лісового очікують зняття Луцького з посади. Зазначається, що Луцького також підозрюють у причетності до махінацій із землями університету.

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