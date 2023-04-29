"А ты цел? Да ну на... Я где сижу-то?": окупант Владикавказького гарнізону 58 армії РФ оговтується після прильоту ракети HIMARS в будівлю з офіцерами. ВIДЕО

У ворожих телеграм-каналах активно поширюється відео, на якому зафіксовано, як окупант Владикавказького гарнізону 58 армії РФ оговтується після прильоту ракети HIMARS в будівлю з офіцерами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як цей загарбник опинився на даху будівлі після удару - невідомо, але він сильно шокований. За повідомленнями окупантів, це сталося за 20 км від лінії бойового зіткнення.

"Дві ракети, які влучили в саму будівлю, пробили дах і вибухнули між першим і другим поверхами, повністю в тій частині зруйнували їх, склавши бетонні перекриття. <…> При цьому, одна з ракет вже після вибуху, за інерцією пробила ще одну бетонну плиту у підвал, в центрі приміщення, де перебували в цей момент три офіцери, і бетонна підлога самого підвалу, розлетілася, посікла осколками корпусу простір, розбила стіни, але практично не зачепила людей, які перебували в різних місцях кімнати", - повідомив російський офіцер Олег Марзоєв.

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Скільки окупантів ліквідовано, наразі невідомо.

Телеграм-канал "Moscow calling" опублікував відео, на якому зафіксовано масштаби руйнацій після влучання ракети HIMARS в будівлю з офіцерами Владикавказького гарнізону 58 армії РФ.