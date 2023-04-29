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"Канатове": Хто насправді винен в ударах по аеродрому? / Волонтер Дмитро Завражний / Без цензури. ВIДЕО

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Сьогодні в "Без цензури" на Цензор.НЕТ - інтерв’ю з Дмитром Завражним - волонтером із Кропивницького, який постійно співпрацює з аеродромом "Канатове".

Богдан Буткевич запитав у нього, хто насправді винен у обстрілі й дійсно міг навести на "Канатове" російські ракети. Та чому це явно не був розвідник Роман Червінський.

Нагадаємо, 23 липня 2022 року росіяни завдали потужного удару по військовому аеродрому "Канатове" та об'єкту "Укрзалізниці" поблизу Кропивницького. Обласна військова адміністрація тоді повідомляла, що ворог застосував вісім ракет Калібр морського базування та п’ять ракет Х-22 з літака Ту-22М3.

Трансляцію ефіру дивіться на Цензор.НЕТ.

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Топ коментарі

  • Super Gut
    Я просто нагадаю, що після того як ******** і подоляк сфоткалися на фоні новобранців на яворівському полігоні, на наступний день в казарми прилетіли рашистські ракети і загинуло багато десятків наших воїнів. А тепер питання: коли покарають цих фашистких гібонів які навели кацапські ракети на полігон?
  • Ihor Demkiv 98d868d7
    зелена попа не тужся
    Роман Червинский, в наручниках в суде. Ликвидировавший рашистских командиров, в том числе Моторолу и Гиви, и один из главных авторов операции по задержанию наемников "вагнера", которые сейчас творят беспредел в Украине.

    і той самий суд відстояв "честь і гідність" мразоти портнова за чиїми списками московити вбивали українських патріотів.
  • Urs
    Хто зірвав операцію на аеродромі "Канатове?". Ексклюзивне інтерв'ю розвідника Романа Червінського
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