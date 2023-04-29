"Канатове": Хто насправді винен в ударах по аеродрому? / Волонтер Дмитро Завражний / Без цензури. ВIДЕО

Сьогодні в "Без цензури" на Цензор.НЕТ - інтерв’ю з Дмитром Завражним - волонтером із Кропивницького, який постійно співпрацює з аеродромом "Канатове".

Богдан Буткевич запитав у нього, хто насправді винен у обстрілі й дійсно міг навести на "Канатове" російські ракети. Та чому це явно не був розвідник Роман Червінський.

Нагадаємо, 23 липня 2022 року росіяни завдали потужного удару по військовому аеродрому "Канатове" та об'єкту "Укрзалізниці" поблизу Кропивницького. Обласна військова адміністрація тоді повідомляла, що ворог застосував вісім ракет Калібр морського базування та п’ять ракет Х-22 з літака Ту-22М3.

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